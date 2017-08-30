Авиазавод в Таганроге заплатит 6,7 млрд за срыв поставки амфибий Минобороны

Posted 30 августа 2017, 10:28
Published 30 августа 2017, 10:28
Modified 11 сентября 2022, 09:02
Updated 11 сентября 2022, 09:02
Из документов, опубликованных в системе российского арбитража, известно, что ведомство перечислило ТАНТК аванс по условиям контракта на поставку самолетов-амфибий. Контракт был расторгнут в 23 мая 2013 года.
Согласно контракту, таганрогское предприятие должно было осуществить поставку пяти гидросамолетов, на сумму 8,4 миллиарда рублей в течение 2014-2016 годов, однако обязательства перед Минобороны авиазавод так и не исполнил. Ни один из самолетов ведомство так и не получило.
Иск о расторжении госконтракта и возврате суммы аванса арбитраж принял в мае 2017 года.
Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2017 года убытки ТАНТК имени Бериева превысили 1,3 миллиарда рублей. В минувшем году производство гидросамолетов "Бе-200" было переведено из Иркутска в Ростовскую область. На эти цели было направлено 3,5 миллиарда рублей из федеральной казны.
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