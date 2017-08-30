Авиазавод в Таганроге заплатит 6,7 млрд за срыв поставки амфибий Минобороны

Согласно контракту, таганрогское предприятие должно было осуществить поставку пяти гидросамолетов, на сумму 8,4 миллиарда рублей в течение 2014-2016 годов, однако обязательства перед Минобороны авиазавод так и не исполнил. Ни один из самолетов ведомство так и не получило.