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Posted 30 августа 2017, 10:28

Published 30 августа 2017, 10:28

Modified 11 сентября 2022, 09:02

Updated 11 сентября 2022, 09:02

Авиазавод в Таганроге заплатит 6,7 млрд за срыв поставки амфибий Минобороны

30 августа 2017, 10:28
Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое требование министерства обороны России к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева о взыскании суммы в размере 6,726 миллиарда рублей, с решением суда можно ознакомиться в электронной картотеке дел.

Из документов, опубликованных в системе российского арбитража, известно, что ведомство перечислило ТАНТК аванс по условиям контракта на поставку самолетов-амфибий. Контракт был расторгнут в 23 мая 2013 года.

Согласно контракту, таганрогское предприятие должно было осуществить поставку пяти гидросамолетов, на сумму 8,4 миллиарда рублей в течение 2014-2016 годов, однако обязательства перед Минобороны авиазавод так и не исполнил. Ни один из самолетов ведомство так и не получило.

Иск о расторжении госконтракта и возврате суммы аванса арбитраж принял в мае 2017 года.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2017 года убытки ТАНТК имени Бериева превысили 1,3 миллиарда рублей. В минувшем году производство гидросамолетов "Бе-200" было переведено из Иркутска в Ростовскую область. На эти цели было направлено 3,5 миллиарда рублей из федеральной казны.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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