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Десятку самых любимых россиянами авто назвали эксперты

30 августа 2017, 23:33
Рейтинг самых популярных у жителей Российской Федерации автомобилей зарубежного производства составил autostat.ru.

"По итогам первых семи месяцев 2017 года самым популярным в России стал подержанный Ford Focus, количество которого на отечественных дорогах достигло 704,3 тысячи единиц", - сказано в публикации.

На второй и третьей ступенях расположились Toyota Coroll и Hyundai Solaris с 695 и 637 тысячами экземпляров соответственно. Далее в порядке убывания идут Renault Logan, KIA Rio, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Volkswagen Passat.

При этом разница в количестве ездящих по трассам РФ машин во второй пятерке минимальная.

р3

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#Новости#Общество#Опросы
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