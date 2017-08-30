Десятку самых любимых россиянами авто назвали эксперты

На второй и третьей ступенях расположились Toyota Coroll и Hyundai Solaris с 695 и 637 тысячами экземпляров соответственно. Далее в порядке убывания идут Renault Logan, KIA Rio, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Volkswagen Passat.