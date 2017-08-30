Десятку самых любимых россиянами авто назвали эксперты

"По итогам первых семи месяцев 2017 года самым популярным в России стал подержанный Ford Focus, количество которого на отечественных дорогах достигло 704,3 тысячи единиц", - сказано в публикации.
На второй и третьей ступенях расположились Toyota Coroll и Hyundai Solaris с 695 и 637 тысячами экземпляров соответственно. Далее в порядке убывания идут Renault Logan, KIA Rio, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Volkswagen Passat.
При этом разница в количестве ездящих по трассам РФ машин во второй пятерке минимальная.
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