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Posted 30 августа 2017, 08:56

Published 30 августа 2017, 08:56

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Дополненную реальность от Google получат 100 млн смартфонов

30 августа 2017, 08:56
Компания Google разработала не требующую спецобеспечения платформу для работы с дополненной реальностью, эти сведения опубликовала Ferra.

"Программа ARCor сможет работать на устройствах Android последних поколений и только находящихся в разработке", - сказано в публикации.

Платформа сможет оставлять виртуальные объекты неподвижными при движении смартфона, позволяя привязывать их к горизонтальной поверхности. Используя данные камеры смартфона платформа создает реалистичное освещение с тенями и бликами.

Отмечается, что разработка позволит создавать дополненную реальность, при которой виртуальные объекты накладываются на окружающий мир, всем пользователям, а не только профессионалам.

р3

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#Общество#Новости#Видео
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