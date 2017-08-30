Две трети средств на благоустройство в России оседают в Москве

Posted 30 августа 2017, 12:54
Published 30 августа 2017, 12:54
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
"В бюджете столицы доля расходов на благоустройство равняется 11%, тогда как в регионах этот показатель не превышает 2-3%", - рассказала "Новым Известиям" эксперт в сфере социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.
Так, на реконструкцию только столичных парков направят 50 миллиардов рублей, и это при бюджете той же Смоленской области в 34 миллиарда рублей.
Вместе с тем, Москва не сопоставима с остальными российскими городами и по бюджетным расходам на душу населения. Так, при среднем размере бюджета на одного жителя городов РФ в 25 тысяч рублей в Москве этот показатель составляет 150 тысяч, то есть в 6 раз больше.
Такое положение вызывает недовольство немосквичей, ведь города, в которых они проживают, не могут себе позволить того, что имеет Москва. При этом высказываемое некоторыми мнение, что регионы просто не умеют, в отличии от Москвы, зарабатывать, разбивается о тот факт, что периферия отдает центру 75% своих доходов.
Учитывая сверхцентрализацию, налог на прибыль и прочие не только экономические, но и политические факторы, Москва давно превратилась в отдельное государство, резко контрастирующее со всей остальной Россией, считает Зубаревич.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]