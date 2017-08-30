Две трети средств на благоустройство в России оседают в Москве

Вместе с тем, Москва не сопоставима с остальными российскими городами и по бюджетным расходам на душу населения. Так, при среднем размере бюджета на одного жителя городов РФ в 25 тысяч рублей в Москве этот показатель составляет 150 тысяч, то есть в 6 раз больше.