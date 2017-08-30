rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2017, 14:12

Published 30 августа 2017, 14:12

Modified 17 сентября 2022, 14:40

Updated 17 сентября 2022, 14:40

Глава Торгово-промышленной палаты РФ считает БРИКС уникальной площадкой

30 августа 2017, 14:12
Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что БРИКС является уникальной площадкой для планирования будущего, информирует ТПП.

"Эта площадка нужна для развития мирового экономического пространства. Представители деловых кругов стран вносят большой вклад для развития торгово-экономических отношений", - отметил Катырин.

Он рассказал, что сейчас идет укрепление антиглобалистских настроений и растут госдолги. По его мнению, предприниматели отрицательно относятся к санкциям. Они поддерживают координацию мероприятий против экономической войны.

Уточняется, что государства-участники положительно относятся к работе Нового банка развития БРИКС. Первоочередным является финансирование проектов по улучшению в сфере энергетики.

В РФ построят две гидроэлектростанции. На эти цели будет потрачено около 100 миллионов долларов, что составляет примерно 6 миллиардов рублей. Стройработы завершатся через 2 года.

Кроме того, обсуждаются проекты в области океанской энергетики. Саммит организовали в Китае. Он завершится в сентябре.

р1

Материалы по теме
России необходима система лоббирования интересов инноваторов — ТППТолько 5% инновационных идей становятся реальным продуктом – ТПППроблема с визами США в РФ не выгодна американскому бизнесу — ТПП
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика