Глава Торгово-промышленной палаты РФ считает БРИКС уникальной площадкой

Posted 30 августа 2017, 14:12
Published 30 августа 2017, 14:12
Modified 17 сентября 2022, 14:40
Updated 17 сентября 2022, 14:40
"Эта площадка нужна для развития мирового экономического пространства. Представители деловых кругов стран вносят большой вклад для развития торгово-экономических отношений", - отметил Катырин.
Он рассказал, что сейчас идет укрепление антиглобалистских настроений и растут госдолги. По его мнению, предприниматели отрицательно относятся к санкциям. Они поддерживают координацию мероприятий против экономической войны.
Уточняется, что государства-участники положительно относятся к работе Нового банка развития БРИКС. Первоочередным является финансирование проектов по улучшению в сфере энергетики.
В РФ построят две гидроэлектростанции. На эти цели будет потрачено около 100 миллионов долларов, что составляет примерно 6 миллиардов рублей. Стройработы завершатся через 2 года.
Кроме того, обсуждаются проекты в области океанской энергетики. Саммит организовали в Китае. Он завершится в сентябре.
р1