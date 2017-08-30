Многоэтажек на месте сгоревших домов не будет — мэр Ростова

Posted 30 августа 2017, 08:34
Published 30 августа 2017, 08:34
Modified 11 сентября 2022, 08:33
Updated 11 сентября 2022, 08:33
Ранее воздержаться от застройки данной территории предложил донской губернатор Василий Голубев.
"В соответствии с градостроительным планом эта территория является общественно-деловой. Там предполагается застройка любого типа зданий социального назначения, в том числе и жилья. Возможно, мы рассмотрим это предложение губернатора, и оно, конечно же, будет нами услышано. Мы очень внимательно отнесемся к вопросу строительства там жилья. Вероятнее всего его там не будет", - говорит Кушнарев.
По его словам, для начала необходимо привести в порядок эту территорию, расчистить завалы мусора, убрать сгоревшие постройки, а далее будет решаться судьба данной территории. Возможное строительство парка на ней Кушнарев опроверг.
Пожар, в котором сгорело около 120 частных домов жителей города, произошел 21 августа.