Погорельцы из Ростова поехали на съемки "Пусть говорят"

"Погорельцы поехали в Москву на съемки. Еще пострадавших соб­ерут для съемок в шта­бе на Станисловского в Ростове. Сначала приедет съемочная гр­уппа в 12.00, через время начнется съем­ка, она будет длиться до 14.00", - сообщил спикер.