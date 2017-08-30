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Posted 30 августа 2017, 10:17

Published 30 августа 2017, 10:17

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Погорельцы из Ростова поехали на съемки "Пусть говорят"

30 августа 2017, 10:17
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Погорельцы из Ростова поехали на съемки ток-шоу "Пусть гово­рят", посвященного пожару 21 августа в центре Ростова, сооб­щил RostovGazeta од­ин из пострадавших от пожара.

"Погорельцы поехали в Москву на съемки. Еще пострадавших соб­ерут для съемок в шта­бе на Станисловского в Ростове. Сначала приедет съемочная гр­уппа в 12.00, через время начнется съем­ка, она будет длиться до 14.00", - сообщил спикер.

По данным СМИ, основ­ной темой для обсуждения станет версия поджога.

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#Общество#Пожар на "Театралке"#Новости
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