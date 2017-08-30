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Posted 30 августа 2017, 13:46

Published 30 августа 2017, 13:46

Modified 1 октября, 13:18

Updated 1 октября, 13:18

Разработчики на "Хакатоне - 2017" получат 1 млн рублей от "ВКонтакте"

30 августа 2017, 13:46
Общий призовой фонд конкурса разработчиков "Хакатон - 2017" от социальной сети "ВКонтакте" составил 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба компании.

"В этот раз мероприятие обещает стать самым масштабным за историю проведения", - сказано в сообщении.

Так, об участии уже заявили свыше 100 команд, общее число участников превысило 300 человек. Второй особенностью "Хакатона - 2017" станет то, что впервые кураторами выберут не только разработчиков соцсети, но и представителей различных компаний и организаций, включая банк "Тинькофф" и Большой театр.

Отмечается, что пользователи смогут следить за соревнованиями разработчиков, которые пройдут в 5 направлениях, при помощи онлайн-трансляции.

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