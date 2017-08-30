Ростовчан вновь пригласили на уборку территории, пострадавшей от пожара

Posted 30 августа 2017, 07:29
Published 30 августа 2017, 07:29
Modified 11 сентября 2022, 08:54
Updated 11 сентября 2022, 08:54
"В субботу необходимо максимально привести в порядок территорию. Нужно обрезать деревья и вывезти мусор", - говорится в публикации.
Всех желающий пригласили принять участие. Начнется мероприятие в 09.00 мск. Власти подготовят нужный инвентарь.
В прошлую субботу уже прошла аналогичная уборка. К ней присоединились 1,4 тысячи человек. Также ресурсоснабжающие организации привели в порядок свои сети, опоры.
Пожар произошел на прошлой неделе. В итоге выгорели свыше 100 зданий. С этой территории эвакуировали более 500 человек.
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