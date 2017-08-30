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Posted 30 августа 2017, 07:29

Published 30 августа 2017, 07:29

Modified 11 сентября 2022, 08:54

Updated 11 сентября 2022, 08:54

Ростовчан вновь пригласили на уборку территории, пострадавшей от пожара

30 августа 2017, 07:29
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Глава мэрии Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев призвал местных жителей поучаствовать в субботник на территории, пострадавшей из-за крупного пожара.

"В субботу необходимо максимально привести в порядок территорию. Нужно обрезать деревья и вывезти мусор", - говорится в публикации.

Всех желающий пригласили принять участие. Начнется мероприятие в 09.00 мск. Власти подготовят нужный инвентарь.

В прошлую субботу уже прошла аналогичная уборка. К ней присоединились 1,4 тысячи человек. Также ресурсоснабжающие организации привели в порядок свои сети, опоры.

Пожар произошел на прошлой неделе. В итоге выгорели свыше 100 зданий. С этой территории эвакуировали более 500 человек.

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