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Власти отказали обманутым шахтерам в пешем шествии в Ростов из Гуково

30 августа 2017, 15:19
Администрация Гуково запрещает шахтерам, которым не выплатили более 370 миллионов рублей заработной платы после ликвидации предприятий, пешее шествие к губернатору Ростовской области, сообщил RostovGazeta представитель инициативной группы пикетирующих шахтеров Ростовской области Валерий Дьяконов.

Обманутые шахтеры собираются 4 сентября отправиться из Гуково пешком в Ростов на прием к губернатору региона.

"На все наши запросы администрация губернатора не отвечает. Пришел ответ от чиновников Гуково. Нам запрещают устраивать пеший поход из-за того, что за 15 дней мы не отправили письмо в администрацию и не уведомили их", - говорит Дьяконов.

Активист утверждает, что Конституция РФ не предполагает уведомление властей о планируемых митингах.

"Так как мы будем идти с плакатами, необходимо было спросить разрешение у чиновников. Но это не так, и мы все-таки будем проводить свою акцию. У людей нет другого выхода, шахтеры хотят получить свои деньги", - отметил Дьяконов.

Соответствующее письмо-жалобу на действия местных властей на имя президента РФ Владимира Путина шахтеры уже направили. Акция начнется 4 сентября, 30 шахтеров по очереди должны пройти 120 километров из Гуково до Ростова. Однако пока неизвестно, примет ли их сам губернатор или его помощники.

Главный маркшейдер ОАО "Замчаловский антрацит" ГК ООО "Кингкоул" Татьяна Авачева рассказала, что руководство ГК "Кингкоул" не выплатило шахтерам более 374 миллионов рублей. Пока чиновники отчитались о погашении основного долга по зарплате в размере 310 миллионов рублей. Власти обещали погасить прочие долги после продажи имущества компании.

Вы бы пошли на такие меры при нарушении ваших прав?
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