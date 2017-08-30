Власти Ростова опровергли строительство парка на месте сгоревших домов

На выходных прошел субботник по уборке данных территорий от несанкционированных свалок и мусора, наладке работы инженерных сетей. В субботнике участвовали свыше тысячи человек от администрации города, ресурсоснабжающих организаций и просто неравнодушных граждан. Приступить к разбору кирпичных завалов на месте сгоревших домов планируют после того, как завершатся следственные действия на данной территории.