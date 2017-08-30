Власти Ростова опровергли строительство парка на месте сгоревших домов

Posted 30 августа 2017, 08:04
Published 30 августа 2017, 08:04
Modified 11 октября, 13:59
Updated 11 октября, 13:59
Пожар был 21 августа. В нем сгорело около 120 частных домов жителей города. Все пострадавшие сейчас расселены в гостиницы, им оказана первичная денежная помощь из городского и областного бюджетов.
"Не было такой информации. Наша задача к чемпионату мира - рекультивировать эту территорию, очистить ее от мусора и кирпичных завалов", - отметил он.
На выходных прошел субботник по уборке данных территорий от несанкционированных свалок и мусора, наладке работы инженерных сетей. В субботнике участвовали свыше тысячи человек от администрации города, ресурсоснабжающих организаций и просто неравнодушных граждан. Приступить к разбору кирпичных завалов на месте сгоревших домов планируют после того, как завершатся следственные действия на данной территории.