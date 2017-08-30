Жалоба о мере пресечения Серебренникова будет рассмотрена в суде 4 сентября

Posted 30 августа 2017, 20:33
Published 30 августа 2017, 20:33
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
Напомним, что Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в организации мошенничества на 68 миллионов рублей в ходе реализации проекта в области культуры "Платформа". Басманный суд Москвы 23 августа вынес решение о домашнем аресте режиссера до 9 октября.
Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде назначено на понедельник 4 сентября на 11.45 по московскому времени.
Из сообщений в СМИ известно, что в Санкт-Петербурге продолжаются съемки фильма "Лето" — последнего проекта Серебренникова. Работы над картиной продолжаются без участия режиссера.
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