rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2017, 20:33

Published 30 августа 2017, 20:33

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Жалоба о мере пресечения Серебренникова будет рассмотрена в суде 4 сентября

30 августа 2017, 20:33
Адвокат, защищающий интересы ростовчанина Кирилла Серебренникова, подал апелляцию на решение Басманного суда о заключении режиссера под домашний арест, пишет ТАСС.

Напомним, что Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в организации мошенничества на 68 миллионов рублей в ходе реализации проекта в области культуры "Платформа". Басманный суд Москвы 23 августа вынес решение о домашнем аресте режиссера до 9 октября.

Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде назначено на понедельник 4 сентября на 11.45 по московскому времени.

Из сообщений в СМИ известно, что в Санкт-Петербурге продолжаются съемки фильма "Лето" — последнего проекта Серебренникова. Работы над картиной продолжаются без участия режиссера.

р2

Вы следите за делом Кирилла Серебренникова?
Проголосовало: 0 чел.
#Анна Петрова#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика