Долги управляющих компаний переложат на жителей домов в Ростовской области

"На сегодняшний день все мы понимаем, что есть жители, которые недостаточно адекватны. При существующей системе договоров все долги таких жильцов ложатся на управляющую компанию, которая впоследствии банкротится либо начинает забирать деньги с содержания, что затем сказывается на техническом состоянии дома", – рассказал он.