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Долги управляющих компаний переложат на жителей домов в Ростовской области

31 августа 2017, 16:27
С управляющих компаний в Ростовской области могут снять долговую нагрузку, переложив ее на каждого жителя, не уплатившего за газ, воду и свет, заявил председатель "Управляющей компании М" города Донецка, член Общественного совета министерства ЖКХ Игорь Пчелкин.

"На сегодняшний день все мы понимаем, что есть жители, которые недостаточно адекватны. При существующей системе договоров все долги таких жильцов ложатся на управляющую компанию, которая впоследствии банкротится либо начинает забирать деньги с содержания, что затем сказывается на техническом состоянии дома", – рассказал он.

Разрабатываемая концепция множественных прямых договоров между собственником и прямым поставщиком коммунального ресурса заменит собой старую схему, при которой множественные договора заключались между поставщиками и управляющей компанией каждого дома, пояснил он.

"Принципиально концепция абсолютно правильная, в этом направлении надо двигаться. Однако надо внимательно соотнести понятия удобства новой единой квитанции и деньги: во что это обойдется собственнику, ресурснику, и вообще", – подытожил он.

Спикер также подчеркнул, что управляющие компании выиграют от новой системы, так как им больше не понадобится выбивать долги – эта обязанность переляжет на ресурсоснабжающие организации, которые более заинтересованы в этом.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество#Опросы
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