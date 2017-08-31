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Posted 31 августа 2017, 00:03

Published 31 августа 2017, 00:03

Modified 23 августа 2023, 10:09

Updated 23 августа 2023, 10:09

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие дни

31 августа 2017, 00:03
Мощные вспышки на солнце могут привести к сильнейшим магнитным бурям на Земле, пишет портал yasnonews.ru.

Издание сообщает, со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева "ТЕСИС", что 29 августа на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Она началась в 02.33 часа по московскому времени. Вспышке был присвоен класс С. Как отмечают ученые, данное явление может спровоцировать энергетическую волну, она достигнет нашей планеты уже в четверг 31 августа и продлится до пятницы — 1 сентября.

Данное явление может негативно сказаться на самочувствии людей и на функционировании спутниковых систем.

р2

Меняется ли ваше самочувствие из-за магнитных бурь?
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#Наука#Новости
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