Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие дни

Posted 31 августа 2017, 00:03
Published 31 августа 2017, 00:03
Modified 23 августа 2023, 10:09
Updated 23 августа 2023, 10:09
Издание сообщает, со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева "ТЕСИС", что 29 августа на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Она началась в 02.33 часа по московскому времени. Вспышке был присвоен класс С. Как отмечают ученые, данное явление может спровоцировать энергетическую волну, она достигнет нашей планеты уже в четверг 31 августа и продлится до пятницы — 1 сентября.
Данное явление может негативно сказаться на самочувствии людей и на функционировании спутниковых систем.
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