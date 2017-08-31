Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие дни

Издание сообщает, со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева "ТЕСИС", что 29 августа на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Она началась в 02.33 часа по московскому времени. Вспышке был присвоен класс С. Как отмечают ученые, данное явление может спровоцировать энергетическую волну, она достигнет нашей планеты уже в четверг 31 августа и продлится до пятницы — 1 сентября.