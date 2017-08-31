Стадион "Торпедо" в Таганроге сдадут в работу досрочно

Posted 31 августа 2017, 13:51
Published 31 августа 2017, 13:51
Modified 11 сентября 2022, 08:55
Updated 11 сентября 2022, 08:55
"Засев газона на поле начнется 10 сентября. Мероприятия по обустройству поля завершатся также в этом месяце", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стройработы проходят с опережением графика. На приобретение оборудования для тренировочных площадок выделили почти 150 миллионов рублей.
Кроме того, 85 миллионов из этих средств потратят на закупку оборудования по уходу за газонами.
Сейчас в регионе проходит реконструкция на нескольких подобных объектах. После спортсоревнований они будут использоваться для развития детско-юношеского футбола.
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