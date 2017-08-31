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Posted 31 августа 2017, 13:51

Published 31 августа 2017, 13:51

Modified 11 сентября 2022, 08:55

Updated 11 сентября 2022, 08:55

Стадион "Торпедо" в Таганроге сдадут в работу досрочно

31 августа 2017, 13:51
В Таганроге Ростовской области стадион "Торпедо", который станет тренировочной площадкой ЧМ по футболу в 2018 году, планируют сдать досрочно, сообщает в четверг правительство региона.

"Засев газона на поле начнется 10 сентября. Мероприятия по обустройству поля завершатся также в этом месяце", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стройработы проходят с опережением графика. На приобретение оборудования для тренировочных площадок выделили почти 150 миллионов рублей.

Кроме того, 85 миллионов из этих средств потратят на закупку оборудования по уходу за газонами.

Сейчас в регионе проходит реконструкция на нескольких подобных объектах. После спортсоревнований они будут использоваться для развития детско-юношеского футбола.

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