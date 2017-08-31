Вклад до 1,4 млн руб любой вкладчик вернет в случае ликвидации банка — АСВ

"Обычно эти банки ведут агрессивную рекламную кампанию, иногда открывают новые отделения в «бойких» местах для привлечения как можно большего количества граждан. При этом продуктовая линейка и инфраструктура часто не соответствуют современным требованиям. Например, банк может совсем не предлагать услуги дистанционного обслуживания", – объяснили в АСВ.
"Если вы видите объявление: доход 18 % - проверьте, прежде всего, куда вам предлагают вложить деньги", - также советуют в АСВ.
Если это микрофинансовая компания (МФК), кредитный потребительский кооператив (КПК) или инвестиционная компания, то такие вложения граждан в системе страхования вкладов не застрахованы, комментируют в АСВ и рекомендуют не торопиться с принятием решений о вложении средств до выяснения всех нюансов таких предложений. "Вложения в финансовую пирамиду означает 100-процентную потерю ваших средств. Застрахованы государством только денежные средства, размещенные в банке на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты", - напоминают также в АСВ.
Эксперты утверждают, что проблемы у банка начинаются задолго до отзыва лицензии, и клиенты фактически начинают "терять" свои деньги уже тогда. Недобросовестные банкиры выводят деньги за рубеж, и если не остановить процесс, пострадает еще больше вкладчиков.
В любом случае вкладчикам стоит понимать, что практически все вклады в стране в полном объеме застрахованы, так как по статистике свыше 95% вкладов укладываются в цифру 1,4 миллиона рублей (сумма гарантированного возмещения в случае прекращения работы банка).
Как разумно открыть вклад и вернуть деньги в случае самого негативного сценария рассказали эксперты.
Как распознать "проблемный банк"
Убедитесь, существует ли банк вообще и является ли он участником системы страхования вкладов. Это можно сделать на сайте ЦБ РФ (www.cbr.ru) и Агентства по страхованию вкладов(www.asv.org.ru). "Если вы не уверены, настоящий ли перед вами банк, ни в коем случае не сообщайте этой организации свои персональные данные (ФИО, паспорт, адрес, номера банковских карт и т.п.)", - комментирует АСВ.
Среди других способов проверить банк – открытые данные, представленные в Интернете и СМИ. Перед тем, как доверять банку собственные средства, необходимо изучить эту информацию. Можно ориентироваться и на положение банка в различных рейтингах. "Сопоставьте проценты, которые предлагает банк, с реальными рыночными. Информацию о базовом уровне доходности вкладов можно узнать на сайте ЦБ РФ, где данные обновляются ежемесячно, советуют в АСВ. В Интернете можно найти отзывы и рекомендации нынешних и бывших клиентов банков, которыми тоже не стоит пренебрегать.
Вклады застрахованы на 1,4 млн рублей
В России 13 лет успешно функционирует система страхования вкладов, которая включает 495 действующих кредитных организаций (по данным на начало июля текущего года). Раз в квартал все участники системы переводят 0,12% суммы всех имеющихся у них вкладов (порядка 30 миллиардов рублей). Но даже если денег не будет хватать, Банк России сможет компенсировать необходимую сумму, обеспечив полностью выплаты страховых сумм. АСВ поясняет, что возмещение гарантировано для всех, даже для индивидуальных предпринимателей, но в пределах 1,4 миллиона рублей на человека в одном банке (сумма страхового возмещения за 13 лет выросла со 100 тысяч рублей в 2004 году). Деньги выдают в рублях, а если счет был в валюте, то его переведут в рубли по курсу на дату отзыва лицензии.
Правила банковского вклада
Для того, чтобы защитить себя от потери средств необходимо следовать ряду правил.
Исключения из правила
На что не распространяется страхование:
Вы вообще куда деньги несете?
Прежде чем отдавать деньги под обещания высокого дохода, определитесь, куда вы несете деньги. Это может быть банк, МФО, кредитный кооператив или инвестиционная компания.
Правило 1,4 миллиона распространятся только на банковские вклады. Финансовым результатом других вложений может быть как прибыль, так и убыток. Ответственность за решение лежит на вас. Если что-то пойдет не так – страховую выплату 1,4 миллиона рублей, гарантированную государством, не получите. Вас, конечно, в любой компании будут убеждать, что есть страховка, но в большинстве случаев речь идет о страховке компании, о страховании в целом. Никакого отношения к именно вашим деньгам такая страховка не имеет.
Можно вообще встретиться с распространенным явлением - финансовой пирамидой. Денег своих, почти на 100% вы уже не вернете.
За бортом: "тетрадные вклады"
Эксперты советуют не исключать возможность действия мошенников, которые перед ликвидацией кредитной организации ликвидируют базы вкладчиков или вообще их официально не ведут. Чтобы доказать свои права, нужно сохранять все оригиналы документов.
Одной из самых громких историй в Ростове стала ситуация с ликвидацией "Стелла-Банка". АО АКБ "Стелла-Банк" нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия "легализации доходов, полученных преступным путем" и проводил высокорискованную кредитную политику. Несмотря на ограничения на привлечение вкладов, "Стелла-Банк" продолжал активно привлекать средства по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень.
Контролирующие органы провели в финансовом учреждении инвентаризацию и нашли недостачу на сумму более 2 миллиардов рублей, значительная часть которой - задолженность физлиц по ссудам. Кроме того, СМИ сообщили, что значительное число бывших вкладчиков банка пожаловались на заниженную сумму вклада или отсутствие в реестре вкладчиков. Причиной оказались серьезные нарушения бывшим руководством банка, допущенные при ведении отчетности. С аналогичной ситуацией сталкивались и вкладчики других ликвидированных банков.
В тоже время рядовому вкладчику, при соблюдении правил, нет причин переживать за свои средства.
"Дважды сталкивался с необходимостью вернуть вклад. Выбирал банки с высоким процентом по вкладам. При этом просто проверял, чтобы банк был застрахован в АСВ. Проверял именно на сайте АСВ, а не на сайте банка", - рассказывает один из вкладчиков.
Он добавляет, что первый раз получил вклад в полном объеме плюс проценты ровно через две недели после отзыва лицензии, но во второй раз возникли проблемы, так как ситуация была связана с мошенничеством и отсутствием данных в реестре. Проблема разрешилась благодаря наличию всех документов на вклад.
"Многие действительно боятся (вкладывать деньги). Я - нет. Но и совсем рискованный банк не выбираю, ориентируюсь на средние показатели или чуть выше средних. Сейчас страховую сумму возмещения вкладов увеличили до 1,4 миллиона рублей, думаю, многим вкладчикам это придаст уверенности, так как проценты зависят и от суммы вклада", - отмечает другой вкладчик.
Как вернуть деньги
Если страховой случай все-таки наступил (то есть, если банк лицензии лишился, или введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка), то узнаете вы об этом в офисе банка или из СМИ. Официальная информация появятся на сайтах Банка России, Агентства по страхованию вкладов (https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/), в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru/).
После этого АСВ обнародует перечень банков, в которых можно будет получить выплаты. Его разместят на сайте www.asv.org.ru, в самом банке и опубликуют в СМИ за сутки до старта платежей. Пострадавшему вкладчику после начала выплат нужно будет появиться с паспортом в банке-агенте для оформления заявления. При этом стоит учесть, что обычно в первые дни образуются огромные очереди, а страховку можно получить вплоть до завершения ликвидации кредитной организации, которая длится около 2 лет, а иногда дольше.
Если возможности появиться лично нет, то необходимо будет скачать бланк заявления с сайта банка и выслать почтой, заверив нотариально. Наследники должны будут предоставить соответствующие документы.
Физические лица смогут получить возмещение как наличными, так и на расчетный счет, тогда как индивидуальные предприниматели могут рассчитывать лишь на безналичный перевод. Выплаты начинаются не позднее 14 дней с момента отзыва лицензии, деньги должны выплатить в течение трех рабочих дней после подачи заявления. Если по уважительной причине заявление не было подано в срок, то АСВ может рассмотреть соответствующее обращение.
Телефон горячей линии Агентства по страхованию вкладов - 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные). Ответы на многие вопросы пострадавших вкладчиков можно найти на сайте агентства в разделе «вопрос-ответ».
Банка нет, а что с кредитом?
Отдельная история касается выплат по кредиту, полученному в оставшемся без лицензии банке. Его нужно будет выплачивать по реквизитам, указанным в банке или сайте АСВ. Не стоит затягивать с выплатой кредита, воспользовавшись тем, что у банка отозвали лицензию. Это плохо отразится на кредитной истории, а значит, будет труднее получить новый кредит.
АСВ вывешивает не только реквизиты, но и список банков и платежных организаций, в которых можно сделать взнос без комиссии. Если вдруг окажется, что новые реквизиты не обнародованы, то можно вносить взносы по старым, сохраняя все платежные документы. После отзыва лицензии (и до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора банка) можно написать письмо во временную администрацию и уточнить информацию по задолженности. Обязательно необходимо сохранить всю информацию о платежах: чеки, реквизиты, скриншоты.
АСВ может передать кредит в другой банк, где правила могут отличаться, но ключевые условия договора должны сохраниться.
Если в банке, где наступил страховой случай, открыт счет и есть непогашенный кредит, то выплатить его за счет имеющихся в этом же банке денег не получится, так как это запрещено законодательством. Если размер вклада превышает сумму остатка по кредиту – будет выплачена страховка за вычетом долга, а оставшаяся часть после погашения кредита. В другом случае (вклад меньше долга) страховку удастся получить только после закрытия обязательств перед банком.
"Дырявые" банки
Причина масштабной чистки всей банковской системы – крайне рискованная политика значительного количество кредитных организаций страны (основания для отзыва лицензии). Были зафиксированы факты, когда руководители банков умышленно выводили деньги за границу, выдавали фиктивные кредиты зарубежным организациям, оформленных на них же. После этого мошенники бежали из страны с деньгами вкладчиков.
Если ЦБ замечает признаки недобросовестной работы и финансовых проблем, из-за которых вкладчик может потерять деньги, он делает предупреждения банку. Если ситуация не исправляется, тот лишается лицензии.
Счет "эскроу"
Эскроу-счета – относительно молодое явление на рынке банковских услуг, которое пока не получило массового распространения. Эскроу-счета по своему функционалу похожи на аккредитив при покупке недвижимости или банковскую ячейку, однако обладают рядом преимуществ.
Участники сделки заключают трехсторонний договор (в то время как при аккредитиве договор с банком заключает только владелец счета, который закладывает на счет нужную сумму). В документе определены все условия, при выполнении которых банк переводит всю сумму. Сделка заключается тремя сторонами, поэтому риски мошенничества сведены к нулю (аккредитив может быть закрыт депонентом в любой момент, эскроу – только при личном участии всех сторон сделки).
При наличии в лишившемся лицензии банке счета для сделки с недвижимостью эскроу агентство вернет и эту сумму, если она не превышала 10 миллионов рублей. Страховку в этом случае можно получить только в определенный период – с момента получения документов о сделке Росреестром и до прошествия трех рабочих дней с числа, когда права на имущество были зарегистрированы (либо получен отказ). Обычный счет и эскроу выплачиваются независимо друг от друга.