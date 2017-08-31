Вклад до 1,4 млн руб любой вкладчик вернет в случае ликвидации банка — АСВ

В России 13 лет успешно функционирует система страхования вкладов, которая включает 495 действующих кредитных организаций (по данным на начало июля текущего года). Раз в квартал все участники системы переводят 0,12% суммы всех имеющихся у них вкладов (порядка 30 миллиардов рублей). Но даже если денег не будет хватать, Банк России сможет компенсировать необходимую сумму, обеспечив полностью выплаты страховых сумм. АСВ поясняет, что возмещение гарантировано для всех, даже для индивидуальных предпринимателей, но в пределах 1,4 миллиона рублей на человека в одном банке (сумма страхового возмещения за 13 лет выросла со 100 тысяч рублей в 2004 году). Деньги выдают в рублях, а если счет был в валюте, то его переведут в рубли по курсу на дату отзыва лицензии.