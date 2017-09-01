Легенды Ростова: мошенник построил здание РИНХа

В конце XIX века в клубе поругались два купца - Карапет Чернов и Гавриил Мелконов-Езеков. Друзья утихомирили их пыл и объяснили, что солидные люди таким образом не решают вопросов. Недолго думая, решили купцы построить два больших доходных дома, и чье здание окажется красивее и выше, тот в споре и победит. Купцы были экономные, поэтому они обратились к молодому и подающему большие надежды архитектору. Однако друзья даже не догадывались, что обратились к одному и тому же человеку. Архитектор, проявив смекалку, не сказал им об этом, и построил два дома по одному проекту, поэтому у них было одинаковое количество этажей, окон, дверей. Когда рабочие начали снимать леса с домов, архитектора уже давно не было в Ростове вместе с деньгами, которые он собрал с обоих купцов. Чернов и Мелконов-Езеков поняли, что определить какой дом лучше и выше невозможно. Тогда они усердно начали достраивать их: сняли купол башенки и занялись ее реставрацией, достраивали этажи, меняли декор. В результате выиграл тот дом, который на сегодняшний день не сохранился (бывший кинотеатр "Буревестник" - прим. ред.), а вот здание РИНХа существует до сих пор.