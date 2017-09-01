В Ростове-на-Дону прошла завершающая репетиция авиашоу

Напомним, что 2 и 3 сентября в честь празднования 75-летия 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа, в Ростове-на-Дону состоятся праздничные мероприятия с участием "Русских витязей" и вертолетной группы "Беркуты". В субботу в 10.00 на аэродроме Ростов-Центральный начнется открытый авиационно-спортивный праздник, где все желающие также смогут наблюдать грандиозное авиашоу, а в воскресенье в 11.00 состоится продолжение праздника.