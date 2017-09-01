В Ростове-на-Дону прошла завершающая репетиция авиашоу

Posted 1 сентября 2017, 06:58
Published 1 сентября 2017, 06:58
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Напомним, что 2 и 3 сентября в честь празднования 75-летия 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа, в Ростове-на-Дону состоятся праздничные мероприятия с участием "Русских витязей" и вертолетной группы "Беркуты". В субботу в 10.00 на аэродроме Ростов-Центральный начнется открытый авиационно-спортивный праздник, где все желающие также смогут наблюдать грандиозное авиашоу, а в воскресенье в 11.00 состоится продолжение праздника.
Репетиции авиашоу проходили в Ростове-на-Дону в течение недели на набережной реки Дон и на аэродроме Ростов-Центральный.
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