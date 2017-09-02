В Ростове у ДГТУ поставили скульптуру "Кот Ученый"

Posted 2 сентября 2017, 13:02
Published 2 сентября 2017, 13:02
Modified 23 августа, 06:04
Updated 23 августа, 06:04
Скульптура сделана в виде кота с зачетной книжкой. Ее вес составляет 50 килограммов, высота - 0,7 метра. Расположен монумент на постаменте из белого гранита. Он весит 6 тонн.
"Скульптура станет талисманом учащихся. Она принесет удачу во время сдачи экзаменов", - сказано в сообщении.
Монумент установили на территории ДГТУ. Ректор вуза сделал символическую запись в зачетке. Он поставил оценку "отлично". После этого мастер выгравировал эту запись.
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