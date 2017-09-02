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Posted 2 сентября 2017, 13:02

Published 2 сентября 2017, 13:02

Modified 23 августа, 06:04

Updated 23 августа, 06:04

В Ростове у ДГТУ поставили скульптуру "Кот Ученый"

2 сентября 2017, 13:02
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия скульптурной композиции "Кот Ученый", которая должна стать студенческим талисманом, сообщает горадминистрация.

Скульптура сделана в виде кота с зачетной книжкой. Ее вес составляет 50 килограммов, высота - 0,7 метра. Расположен монумент на постаменте из белого гранита. Он весит 6 тонн.

"Скульптура станет талисманом учащихся. Она принесет удачу во время сдачи экзаменов", - сказано в сообщении.

Монумент установили на территории ДГТУ. Ректор вуза сделал символическую запись в зачетке. Он поставил оценку "отлично". После этого мастер выгравировал эту запись.

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