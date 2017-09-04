Минобороны России наградило юнармейцев, тушивших пожар в Ростове

Posted 4 сентября 2017, 08:55
Published 4 сентября 2017, 08:55
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
"В столице страны с ребятами встретился представитель Минобороны РФ. Он поблагодарил ребят и передал подарки от главы министерства Сергея Шойгу", - сказано в сообщении.
Также ребята побывали на экскурсии в Кремле. Во время пожара они передавали ведра с водой по цепочке и вывели двух женщин из задымленного дома.
Возгорание произошло в конце августа. Выгорели более 100 домов. Спасатели эвакуировали свыше 500 горожан.
Для тушения огня применялась авиация. На эти работы ушли практически сутки.
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