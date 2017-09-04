rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2017, 08:55

Published 4 сентября 2017, 08:55

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Минобороны России наградило юнармейцев, тушивших пожар в Ростове

4 сентября 2017, 08:55
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Москве состоялась церемония награждения юнармейцев Александры Трутневой и Давида Ананяна, которые участвовали в тушении огня на улице Нижегородской, сообщает горадминистрация.

"В столице страны с ребятами встретился представитель Минобороны РФ. Он поблагодарил ребят и передал подарки от главы министерства Сергея Шойгу", - сказано в сообщении.

Также ребята побывали на экскурсии в Кремле. Во время пожара они передавали ведра с водой по цепочке и вывели двух женщин из задымленного дома.

Возгорание произошло в конце августа. Выгорели более 100 домов. Спасатели эвакуировали свыше 500 горожан.

Для тушения огня применялась авиация. На эти работы ушли практически сутки.

р1

Вы хотите стать пожарным?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Пожар на "Театралке"#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика