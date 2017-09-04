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Posted 4 сентября 2017, 13:44

Published 4 сентября 2017, 13:44

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Учения снайперов спецназа начались в ЮВО

4 сентября 2017, 13:44
Учения со стрельбой начали снайперы из подразделения особого назначения Южного военного округа, эти сведения опубликованы на сайте Минобороны РФ.

"В ходе тренировок бойцы научатся стрелять так, чтобы не быть обнаруженными противником", - сказано в публикации.

Для этого снайперам предстоит освоить тактику стрельбы из "холодного ствола", без пристрелочного выстрела. Кроме того, военнослужащие отработают способы маскировки и скрытного передвижения, научатся сооружать засады, ознакомятся со спецоружием и приборами для разведки.

Всего в тренировках принимают участие свыше 50 снайперов ЮВО.

р3

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