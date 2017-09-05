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Хотят восстановить свои дома после пожара несколько семей в Ростове‍

5 сентября 2017, 12:11
В Ростове-на-Дону девять семей, пострадавших от пожаров 21 сентября, намерены восстанавливать свое жилье, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы городской администрации.

В понедельник, как сообщает мэрия, состоялось заседание по ликвидации последствий пожара, который произошел 21 августа. Всего 584 пострадавшим было выплачено 40,9 миллионов рублей. Пока 187 человек не смогли документально подтвердить свои права на получение выплат. Расселены из разрушенных домов 154 человека. Комиссия должна завершить оценку состояния домов, пострадавших при пожаре, к 9 сентября.

"Из числа пострадавших девять семей намерены восстановить свое жилье", - отметили в горадминистрации.

Вечером 21 августа в частном секторе в Ростове произошел пожар, в результате ЧП один человек погиб, пострадали 58 жителей. Огнем было уничтожено около 100 домов.

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