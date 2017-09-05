Хотят восстановить свои дома после пожара несколько семей в Ростове‍

В понедельник, как сообщает мэрия, состоялось заседание по ликвидации последствий пожара, который произошел 21 августа. Всего 584 пострадавшим было выплачено 40,9 миллионов рублей. Пока 187 человек не смогли документально подтвердить свои права на получение выплат. Расселены из разрушенных домов 154 человека. Комиссия должна завершить оценку состояния домов, пострадавших при пожаре, к 9 сентября.