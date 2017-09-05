В Новочеркасске со свалки вывезли 350 кубометров мусора

Posted 5 сентября 2017, 06:56
Published 5 сентября 2017, 06:56
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
"Отходы здесь скапливались годами. Для их транспортировки применяли грузовики. Так, специалисты нашли бутылки, посуду и строительный мусор", - сказано в сообщении.
Кроме того, были перекопаны проезды, чтобы на эту территорию не проехали грузовики.
Работы по устранению свалок будут продолжены. На это выделили дополнительные средства. Все мероприятия должны завершиться до конца года.
Также к ответственности привлекут компанию "Росстрой", которая является владельцем участка земли в этой зоне. Были зафиксированы факты незаконного сброса мусора.
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