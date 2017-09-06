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Кинотеатры не хотят бесплатно показывать фильмы кинофестивалей – эксперт

6 сентября 2017, 12:56
Российские кинотеатры не готовы показывать бесплатно конкурсные фильмы кинофестивалей, рассказала в интервью RostovGazeta программный директор ростовского кинофестиваля Bridge of Arts Елена Ларионова.

На кинофестивале, который прошел в городе Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа, продюсер одного из конкурсных фильмов Клаудио Буччи предложил пускать бесплатно в кинотеатры людей пожилого возраста с одним сопровождающим. По словам Буччи, для картины это хорошая имиджевая составляющая. Ларионова подчеркнула, что бесплатными кинопоказы должны быть не только для стариков, но и для всех жителей города.

"Честно говоря, я бы все фестивальные показы фильмов сделала бы бесплатными, но на такие партнерские отношения не идут кинотеатры. Они, конечно, предоставляют нам ограниченное количество бесплатных мест, но сделать полностью бесплатными кинопоказы не согласны", - говорит Ларионова.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

Вы бы пошли на фильм бесплатно?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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