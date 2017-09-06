Кинотеатры не хотят бесплатно показывать фильмы кинофестивалей – эксперт

На кинофестивале, который прошел в городе Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа, продюсер одного из конкурсных фильмов Клаудио Буччи предложил пускать бесплатно в кинотеатры людей пожилого возраста с одним сопровождающим. По словам Буччи, для картины это хорошая имиджевая составляющая. Ларионова подчеркнула, что бесплатными кинопоказы должны быть не только для стариков, но и для всех жителей города.