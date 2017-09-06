Организаторы Bridge of Arts не согласны, что на него зовут забытых звезд

В этом году ростовский кинофестиваль посетил французский актер Сами Насери, звезда фильма "Такси", снятого в 1998 году, актриса театра и кино Елена Бирюкова, известная по сериалу "Саша + Маша", снятого в 2003 году, российские актеры Кирилл Плетнев, Федор Добронравов и другие.
"Начнем с того, а чье это мнение? Для меня, например, звезды кинематографа – это продюсеры и режиссеры, которые стоят за тем, что мы видим на экране. Для широкой аудитории звездой фильма, конечно же, является актер. Однако, как определить, забытый он или нет, если он может сняться в одном фильме и быть знаменитым всю жизнь", - говорит Ларионова.
По ее словам, найти актеров на летний кинофестиваль очень сложно, поскольку это период активных киносъемок и подготовки к новому театральному сезону.