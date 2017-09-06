Организаторы Bridge of Arts не согласны, что на него зовут забытых звезд

"Начнем с того, а чье это мнение? Для меня, например, звезды кинематографа – это продюсеры и режиссеры, которые стоят за тем, что мы видим на экране. Для широкой аудитории звездой фильма, конечно же, является актер. Однако, как определить, забытый он или нет, если он может сняться в одном фильме и быть знаменитым всю жизнь", - говорит Ларионова.