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Организаторы Bridge of Arts не согласны, что на него зовут забытых звезд

6 сентября 2017, 13:00
Организаторы ростовского фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts не согласны, что на кинофестиваль приезжают только старые и забытые звезды российского и зарубежного кинематографа, рассказала в интервью RostovGazeta программный директор ростовского кинофестиваля Bridge of Arts Елена Ларионова.

В этом году ростовский кинофестиваль посетил французский актер Сами Насери, звезда фильма "Такси", снятого в 1998 году, актриса театра и кино Елена Бирюкова, известная по сериалу "Саша + Маша", снятого в 2003 году, российские актеры Кирилл Плетнев, Федор Добронравов и другие.

"Начнем с того, а чье это мнение? Для меня, например, звезды кинематографа – это продюсеры и режиссеры, которые стоят за тем, что мы видим на экране. Для широкой аудитории звездой фильма, конечно же, является актер. Однако, как определить, забытый он или нет, если он может сняться в одном фильме и быть знаменитым всю жизнь", - говорит Ларионова.

По ее словам, найти актеров на летний кинофестиваль очень сложно, поскольку это период активных киносъемок и подготовки к новому театральному сезону.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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