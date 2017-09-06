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Потребрасходы домашних хозяйств в Ростовской области выросли на 5,7%

6 сентября 2017, 13:02
В первом квартале 2017 года потребительские расходы домашних хозяйств в Ростовской области превысили 13,85 тысячи рублей в месяц на одного члена семьи, говорится в информации, предоставленной Ростовстатом.

При этом по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года, данный показатель вырос на 5,7%.

Объем ресурсов на члена семьи в регионе составил 19,4 тысячи рублей, что на 9,35 выше, чем в прошлом году. "Этот показатель включает в себя объем денежных средств, которыми располагали домохозяйства для обеспечения своих расходов и создания сбережений, а также стоимость натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и предоставленных работодателем в натуральном выражении льгот", - поясняется на сайте Ростовстата.

При этом по Ростовской области уровень располагаемых ресурсов оказался на 13,7% ниже, чем в среднем по стране. Среди регионов ЮФО область заняла второе место в порядке убывания, уступив лишь соседнему Краснодарскому краю, где величина располагаемых ресурсов в первом квартале достигла 21,1 тысячи рублей.

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