Новый мем на тему "Игры престолов" в исполнении котов появился в Сети

Если на некоторых снимках сходство кошкам с героиней сериала придали случайно заснятые ситуации, то дальнейшее развитие мем получил благодаря стараниям пользователей. Для того, чтобы их питомец стал похож на даму из рода Тиреллов, хозяева делали котам воротники из хлеба или просто пользовались фоторедакторами.