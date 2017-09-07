Новый мем на тему "Игры престолов" в исполнении котов появился в Сети

Posted 7 сентября 2017, 00:33
Published 7 сентября 2017, 00:33
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
Фотографии котов, копирующих Королеву Шипов Оленну Тирелл, подписаны словами "Скажи Серсее, я сделала это".
Если на некоторых снимках сходство кошкам с героиней сериала придали случайно заснятые ситуации, то дальнейшее развитие мем получил благодаря стараниям пользователей. Для того, чтобы их питомец стал похож на даму из рода Тиреллов, хозяева делали котам воротники из хлеба или просто пользовались фоторедакторами.
Напомним, слова-признание в убийстве сына Серсеи Ланнистер короля Джофрри Королева Шипов произнесла перед своей смертью.
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