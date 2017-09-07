"Ростелеком" обеспечит Интернетом участников "Ростова-2017"

Posted 7 сентября 2017, 08:29
Published 7 сентября 2017, 08:29
Modified 1 октября, 13:38
Updated 1 октября, 13:38
"Ростелеком" уже в пятый раз становится телекоммуникационным партнером молодежного регионального форума, обеспечивая мероприятию проводной и беспроводной доступ в Интернет", - сказано в сообщении.
В течение всего срока форума специалисты компании будут отвечать на интересующие вопросы и знакомить с услугами оператора. Кроме того, участники форума смогут услышать истории успеха от топ-менеджеров ростовского филиала компании.
Эти и другие учебные и развлекательные мероприятия в виде интеллектуальных игр, караоке-вечеринок, конкурса фотографий в соцсетях будут доступны в павильоне "Ростелекома". Мастер-классы для желающих научиться пользоваться порталом госуслуг пройдут также на площадке компании.
Рядом с павильоном на специальной площадке участников форума будет ждать отдельный сюрприз – мадоннари огромной площадью..
Отмечается, что главной целью форума является создание благоприятной атмосферы для общения, обучения и выявления талантов среди молодежи. Проекты молодых людей, отличающиеся особой социальной значимость, получат господдержку.
Ожидается, что в текущем году на форум приедут 1,7 тысячи молодых людей со всей страны. Мероприятие пройдет в 2 этапа – с 7 по 12 сентября пройдет всероссийская смена, с 8 по 19 сентября региональная смена "Ростов -2017. Территория успеха."
ПАО "Ростелеком" является одним их крупнейших операторов телекоммуникаций не только в РФ, но и в Европе. Компания давно стала признанным лидером в вопросах внедрения инновационных технологий во всех отраслях. На Юге страны действует филиал "Ростелеком-Юг", созданный в 2011 году.
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