"Ростелеком" обеспечит Интернетом участников "Ростова-2017"

ПАО "Ростелеком" является одним их крупнейших операторов телекоммуникаций не только в РФ, но и в Европе. Компания давно стала признанным лидером в вопросах внедрения инновационных технологий во всех отраслях. На Юге страны действует филиал "Ростелеком-Юг", созданный в 2011 году.