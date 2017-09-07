Руководство района Ростовской области утаивает случаи возгорания

"На территории района протекает четыре реки. Естественно, что большие площади заняты камышом. А поток отдыхающих на речных берегах и рыбаков вносит свою лепту в количество возгораний", – констатировал Шевцов. По словам спикера, в районе в достаточном количестве имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители, хлопушки и мотопомпы.