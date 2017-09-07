Руководство района Ростовской области утаивает случаи возгорания

"Наша позиция по поводу докладов такова: если мы управляемся своими силами, не вызывая пожарных расчетов, то о таких случаях мы и не докладываем", – рассказал он.
Спикер подчеркнул, что в районе имеется организованный собственными силами лесопатрульный комплекс. Кроме того, охраной территорий от огня заняты старшины поселений и добровольцы, заметил он.
"На территории района протекает четыре реки. Естественно, что большие площади заняты камышом. А поток отдыхающих на речных берегах и рыбаков вносит свою лепту в количество возгораний", – констатировал Шевцов. По словам спикера, в районе в достаточном количестве имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители, хлопушки и мотопомпы.
"Ну горим! Предотвратить пока не получается. Тушить умеем", – заключил он.
На территории Багаевского района в 2017 году зарегистрировано 35 случаев возгорания сухой растительности на площади более 1,6 гектаров, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой.