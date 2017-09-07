Центр управления перевозками в Ростове разработает подрядчик из Таганрога

Напомним, что заказчиком конкурса выступил Центр интеллектуальной транспортной системы. Центр управления пассажироперевозками будет создан в рамках подготовки к ЧМ по футболу FIFA 2018 года. Денежные средства в размере 106 миллионов рублей будут направлены из регионального бюджета.
Компания из Таганрога разработает необходимое программное обеспечение для прогнозирования и оперативного управления транспортными и пассажироперевозками во время проведения мундиаля. Задача системы - обеспечивать бесперебойную связь между оргкомитетом чемпионата, транспортной дирекцией, Росавиацией, СКЖД и силовыми ведомствами.
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