rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Центр управления перевозками в Ростове разработает подрядчик из Таганрога

7 сентября 2017, 15:26
Программно-аппаратный комплекс Центра управления и отслеживания пассажироперевозок в Ростове-на-Дону будет создавать компания "ИВИС Технолоджистик", зарегистрированная в Таганроге, следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.
Сюжет
ЧМ-2018

Напомним, что заказчиком конкурса выступил Центр интеллектуальной транспортной системы. Центр управления пассажироперевозками будет создан в рамках подготовки к ЧМ по футболу FIFA 2018 года. Денежные средства в размере 106 миллионов рублей будут направлены из регионального бюджета.

Компания из Таганрога разработает необходимое программное обеспечение для прогнозирования и оперативного управления транспортными и пассажироперевозками во время проведения мундиаля. Задача системы - обеспечивать бесперебойную связь между оргкомитетом чемпионата, транспортной дирекцией, Росавиацией, СКЖД и силовыми ведомствами.

р2

Вы собираетесь посетить игры ЧМ по футболу 2018 года?
Материалы по теме
Центр управления пассажирскими перевозками создадут в РостовеВ Ростове выберут разработчика системы Центра управления перевозками
#Новости#ЧМ-2018#Анна Петрова#Экономика#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00