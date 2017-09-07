Центр управления перевозками в Ростове разработает подрядчик из Таганрога

Напомним, что заказчиком конкурса выступил Центр интеллектуальной транспортной системы. Центр управления пассажироперевозками будет создан в рамках подготовки к ЧМ по футболу FIFA 2018 года. Денежные средства в размере 106 миллионов рублей будут направлены из регионального бюджета.