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Posted 7 сентября 2017, 09:22

Published 7 сентября 2017, 09:22

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

В Ростове задержали банду, имитировавшую ДТП с элитным авто

7 сентября 2017, 09:22
В Ростове-на-Дону задержали участников банды, которые хотели получить страховые выплаты за сфальсифицированное ДТП с дорогой машиной, сообщает в четверг региональное УМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Было установлено, что для ДТП подозреваемые взяли свою машину представительского класса. Владельцу второй машины они заплатили за помощь", - сказано в сообщении.

В результате в безлюдном месте задержанные повредили днище дорогой машины. Далее они сделали снимки якобы с места ДТП и собрали документы на получение страховых выплат.

Отмечается, что реализацию преступной схемы пресекли полицейские. По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии.

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