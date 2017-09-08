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Posted 8 сентября 2017, 06:24

Published 8 сентября 2017, 06:24

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Движение перекроют в Азове в День города

8 сентября 2017, 06:24
В Азове Ростовской области из-за празднования Дня города будет перекрыто движение на нескольких улицах, сообщает горадминистрация.

Ограничения введут в субботу с 08.00 мск до 23.00. Нельзя будет проехать от гостиницы "Солнечная" до здания горадминистрации.

Кроме того, перекроют проезд от администрации до переулка Шмидта и от улицы Московской до горадминистрации. Также закроют движение от улицы Чехова до переулка Социалистического и от педагогического колледжа до Петровского бульвара.

С 17.00 на час перекроют движение от улицы Чехова до переулка Социалистического.

Ранее появились сведения, что из-за Дня города ограничения будут вводить и в Ростове.

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