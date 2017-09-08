Международный фестиваль "Содружество" пройдет в Ростовской области

"Свое творчество на фестивале продемонстрируют представители нескольких стран. В том числе Индии, Армении, Латвии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мероприятия также состоятся в других городах и районах области. Посетители смогут увидеть национальные костюмы, народные танцы.
В пятницу организуют репетиции выступлений. В субботу пройдет торжественное открытие фестиваля. На следующий день состоятся выездные концерты.
Помимо этого, 13 сентября коллективы поучаствуют в концерте в честь юбилея региона.
р1