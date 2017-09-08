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Международный фестиваль "Содружество" пройдет в Ростовской области

8 сентября 2017, 09:49
В Азове Ростовской области стартовал международный фестиваль народного творчества, участниками стали представители нескольких стран, сообщает правительство региона.

"Свое творчество на фестивале продемонстрируют представители нескольких стран. В том числе Индии, Армении, Латвии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятия также состоятся в других городах и районах области. Посетители смогут увидеть национальные костюмы, народные танцы.

В пятницу организуют репетиции выступлений. В субботу пройдет торжественное открытие фестиваля. На следующий день состоятся выездные концерты.

Помимо этого, 13 сентября коллективы поучаствуют в концерте в честь юбилея региона.

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