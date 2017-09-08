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Posted 8 сентября 2017, 06:06

Published 8 сентября 2017, 06:06

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Разрешить продавать алкоголь на рынке попросили предприниматели Ростова

8 сентября 2017, 06:06
Разрешить торговать алкоголем на рынках попросили предприниматели Ростова-на-Дону, сообщили во время совещания по вопросам развития розничных рынков Юга России сразу несколько представителей предпринимательского сообщества.

"На рынках нужно разрешить продавать алкоголь. Если человек идет на рынок за алкоголем, то он и продуктов питания купит", - считает владелец одного из местных рынков Юрий Рубинов.

По его словам, ранее жители приходили на рынок за свежим мясом, но сейчас у них такой необходимости нет, поскольку из-за высокой конкуренции на рынке все больше торговцев открывают свои мясные магазины у дома.

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