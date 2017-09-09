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Posted 9 сентября 2017, 06:32

Published 9 сентября 2017, 06:32

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Мотострелки ЮВО освободили поселение от условного врага

9 сентября 2017, 06:32
Населенный пункт освободили бойцы мотострелкового подразделения Южного военного округа от условных захватчиков, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Поднятые по тревоге военнослужащие маршем выдвинулись к месту занятий, отражая в дороге постоянные атаки диверсионных групп условного врага", - сказано в публикации.

По прибытии бойцы блокировали населенный пункт, подавили огневые точки противника, после чего зачистили район.

Всего в учениях приняли участие 400 человек, мотострелков поддерживали батарея танков, гаубичная артиллерия и снайперы.

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