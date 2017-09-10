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Posted 10 сентября 2017, 00:03

Published 10 сентября 2017, 00:03

Modified 1 октября, 13:18

Updated 1 октября, 13:18

Разработчик Telegram рекомендовал Google и Apple создать свои страны

10 сентября 2017, 00:03
Известный российский программист, создавший соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram, Павел Дуров порекомедовал корпорациям Google и Apple создать свои страны, передает gazetadaily.ru.

По его мнению, крупные компании находятся под давлением со стороны американских спецслужб. Об этом программист написал в своем материале, который опубликовал в Интернете. В связи с этим Дуров посоветовал корпорациям создать свои собственные государства.

Также программист поделился информацией о том, что около года назад ФБР намеревалась завербовать одного из сотрудников Telegram. Но благодаря тому, что ни он, ни его работодатель не являются гражданами США, у ФБР ничего не вышло. По словам Дурова, важно, чтобы крупные интернет-компании были независимыми от политики.

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