Разработчик Telegram рекомендовал Google и Apple создать свои страны

Также программист поделился информацией о том, что около года назад ФБР намеревалась завербовать одного из сотрудников Telegram. Но благодаря тому, что ни он, ни его работодатель не являются гражданами США, у ФБР ничего не вышло. По словам Дурова, важно, чтобы крупные интернет-компании были независимыми от политики.