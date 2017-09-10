Suzuki сообщил, когда стартуют продажи нового Vitara Brezza

Так, компания собирается представить новый автомобиль уже в первом квартале 2018 года. Серийное производство кроссовера было запущено на заводе японской марки в Индии. С конвейера этого предприятия в первом полугодии будущего года сойдет также и бюджетная версия полюбившегося покупателям SUV.