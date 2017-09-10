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Suzuki сообщил, когда стартуют продажи нового Vitara Brezza

10 сентября 2017, 15:44
Японский автопроизводитель Suzuki сообщил, когда планирует вывести на рынок новый бюджетный кроссовер Vitara Brezza, пишет gazetadaily.ru.

Так, компания собирается представить новый автомобиль уже в первом квартале 2018 года. Серийное производство кроссовера было запущено на заводе японской марки в Индии. С конвейера этого предприятия в первом полугодии будущего года сойдет также и бюджетная версия полюбившегося покупателям SUV.

Базовая комплектация будет включать в себя кондиционер, штатную мультимедийную систему, электростеклоподъемники и подушку безопасности. Под капотом нового Vitara Brezza будет установлен 101-сильный мотор. Стоимость кроссовера, предположительно, составит 599 тысяч рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии#Опросы
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