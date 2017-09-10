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Жители Ростовской области не торопятся проголосовать на выборах

10 сентября 2017, 16:55
Жители 13 муниципальных образований на территории Ростовской области, где проходят выборы, не торопятся голосовать, отмечается в сообщении регионального избиркома.

Так, к 12 часам на участки пришли порядка 10% из 58,5 тысячи избирателей. В пяти муниципальных образованиях к полудню свой голос за кандидатов пришли отдать до 20% избирателей. Среди лидеров оказались Семикаракорский, Зимовниковский, Орловский, Тацинский и Аксайский районы.

Известно что, в единый день голосования в регионе осуществляют работу 44 избирательных участка в Родионово-Несветайском, Тацинском, Аксайском, Орловском, Сальском, Неклиновском, Семикаракорском и Зимовниковском районах, а также Азове, Волгодонске, Донецке, Таганроге и Шахтах.

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