Жители Ростовской области не торопятся проголосовать на выборах

Так, к 12 часам на участки пришли порядка 10% из 58,5 тысячи избирателей. В пяти муниципальных образованиях к полудню свой голос за кандидатов пришли отдать до 20% избирателей. Среди лидеров оказались Семикаракорский, Зимовниковский, Орловский, Тацинский и Аксайский районы.