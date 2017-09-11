Легенды Ростова: особняк для любовницы Парамонова

Однажды Николай Гумилев, проезжая мимо Ростова, увидел афишу спектакля по своей пьесе и решил заглянуть в этот особняк. Несмотря на то, что театр был на гастролях, он нашел Маргариту Чернову и попросил ее показать ему спектакль. Они собрали всех артистов, кто был в городе, но показать постановку не смогли: не было ни декораций, ни костюмов. Тогда труппа артистов устроила ему чтение по ролям. Гумилев был поражен мастерством актеров, их проникновенностью, и сказал, что их в Ростове не оставит, увезет в Петербург. Он выполнил свое обещание, но когда они приехали в Санкт-Петербург, Гумилева уже не было в живых, его расстреляли.