Легенды Ростова: особняк для любовницы Парамонова

Posted 11 сентября 2017,, 05:08
Published 11 сентября 2017,, 05:08
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Мы собрали самые интересные и увлекательные легенды, которые связаны с реальными людьми, проживавшими на территории Ростова на Дону.
Дом Маргариты Черновой
В конце улицы Большой Садовой, на углу переулка Халтуринского, стоит большой красивый двухэтажный дом под номером 27/47, где сейчас располагается здание "Банка Москвы". Когда Елпидифор Трофимович Парамонов овдовел, то несколько лет жил один, так как был старовером. На склоне лет сердце старика дрогнуло от нежной и спокойной красоты молодой актрисы Маргариты Черновой. Согласно легенде, Маргарита Чернова долго отказывала купцу, но как только он предложил выстроить ей особняк, она ответила старику взаимностью. Актриса стала проживать в нем вместе со своей семьей. На первом этаже располагался большой зал, в котором была устроена сцена, где Маргарита Чернова вместе с друзьями проводила для гостей спектакли.
Однажды Николай Гумилев, проезжая мимо Ростова, увидел афишу спектакля по своей пьесе и решил заглянуть в этот особняк. Несмотря на то, что театр был на гастролях, он нашел Маргариту Чернову и попросил ее показать ему спектакль. Они собрали всех артистов, кто был в городе, но показать постановку не смогли: не было ни декораций, ни костюмов. Тогда труппа артистов устроила ему чтение по ролям. Гумилев был поражен мастерством актеров, их проникновенностью, и сказал, что их в Ростове не оставит, увезет в Петербург. Он выполнил свое обещание, но когда они приехали в Санкт-Петербург, Гумилева уже не было в живых, его расстреляли.
Маргарита Чернова - известная ростовская актриса конца XIX века, впервые выступившая как актриса на сцене цирка-театра купчихи Пелагеи Машонкиной. Исследователи отмечают, что в доме Маргариты Черновой зародилась "Театральная мастерская режиссера Юрия Завадского". В 1921 году театральную мастерскую действительно посещал Николай Гумилев, где побывал на постановке своей драматической поэмы "Гондла" и пообещал посодействовать труппе в переезде театра в Петроград. Однако просуществовал театр недолго, распавшись тихо и незаметно. Согласно исследованиям, в театральной мастерской играла уже не сама Маргарита Чернова, а ее дочь, которая продолжила династию.