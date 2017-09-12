Семь правил лучшего путешествия в жизни

Вы можете посмотреть каждый уголок этого мира. Взобраться на горы, переплыть океан или пересечь пустыню, но в конце вы поймете, что большая часть вещей, которые вам были интересны, находятся у вас дома. Когда вы вернетесь домой, то больше начнете ценить то, что у вас есть.