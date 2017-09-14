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Банду наркоторговцев осудили в Шахтах

14 сентября 2017, 09:45
В Шахтах Ростовской области суд приговорил к срокам до 9,5 года колонии двух мужчин, которые занимались сбытом наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

"Суд установил, что один из осужденных создал группировку, в которую вошли несколько человек. Они получали почтовые и курьерские отправления с синтетическими наркотиками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники расфасовывали запрещенные вещества и сбывали наркоманам. Изначально суд приговорил организатора и его подельника к срокам 7 лет и 8 месяцев колонии, а также 7 лет и 4 месяца колонии.

Однако гособвинитель обжаловал приговор, так как посчитал его слишком мягким. В результате сроки были увеличены.

Теперь мужчины проведут в колонии 9 лет и 4 месяца, а также 9,5 года.

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Справедливое наказание?
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