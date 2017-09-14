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Posted 14 сентября 2017, 09:10

Published 14 сентября 2017, 09:10

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

ФК "Ростов" отштрафован за поведение болельщиков на матче с "Аресеналом"

14 сентября 2017, 09:10
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК "Ростов" на 30 тысяч рублей за оскорбительное поведение болельщиков во время игры с "Арсеналом", говорится на сайте организации.

Ростовский клуб заплатит 20 тысяч рублей за то, что фанаты бросали предметы на поле, а также еще 10 тысяч рублей за выкрики оскорбительного содержания.

Ранее стало известно о том, что клуб был оштрафован за аналогичные нарушения во время матча с "Ахматом". Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

р2

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#Анна Петрова#Спорт#Новости
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