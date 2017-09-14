Минкультуры РФ должно вернуть прежние нормативы для каскадеров — эксперт

"Еще 20 лет назад при отборе каскадеров на фильм работала специальная комиссия, состоявшая из мастеров спорта и заслуженных работников физической культуры", - рассказал "Новым известиям" Сысоев.
Недавняя проверка современных постановщиков трюков показала, что из 54 аттестующихся смогли пройти тесты и испытания лишь шесть человек.
Сегодня аттестацию каскадеров проводят сами же каскадеры, хотя должна заниматься этим государственная комиссия. При этом они не соблюдают требования по физподготовке и не могут выполнить простые, но обязательные к исполнению, упражнения. Именно отсутствие профессионализма, по мнению эксперта, приводит к гибели каскадеров во время съемок.
Отмечается, что если в 90-е годы в России было около 25 профессиональных каскадеров, то сегодня их не менее сотни, причем их квалификация в большинстве случаев ничем не подтверждена.
За последнее время при съемках фильмов погибли три каскадера и один сломал позвоночник.
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