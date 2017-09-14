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Минкультуры РФ должно вернуть прежние нормативы для каскадеров — эксперт

14 сентября 2017, 13:31
Для изменения ситуации с участившейся гибелью каскадеров на съемочной площадке Минкультуры России должно вернуть прежние требования к профессиональной подготовке, сообщили "Новые известия" со ссылкой на слова президента Международной академии трюков Николая Сысоева.

"Еще 20 лет назад при отборе каскадеров на фильм работала специальная комиссия, состоявшая из мастеров спорта и заслуженных работников физической культуры", - рассказал "Новым известиям" Сысоев.

Недавняя проверка современных постановщиков трюков показала, что из 54 аттестующихся смогли пройти тесты и испытания лишь шесть человек.

Сегодня аттестацию каскадеров проводят сами же каскадеры, хотя должна заниматься этим государственная комиссия. При этом они не соблюдают требования по физподготовке и не могут выполнить простые, но обязательные к исполнению, упражнения. Именно отсутствие профессионализма, по мнению эксперта, приводит к гибели каскадеров во время съемок.

Отмечается, что если в 90-е годы в России было около 25 профессиональных каскадеров, то сегодня их не менее сотни, причем их квалификация в большинстве случаев ничем не подтверждена.

За последнее время при съемках фильмов погибли три каскадера и один сломал позвоночник.

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