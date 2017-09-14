Минкультуры РФ должно вернуть прежние нормативы для каскадеров — эксперт

Сегодня аттестацию каскадеров проводят сами же каскадеры, хотя должна заниматься этим государственная комиссия. При этом они не соблюдают требования по физподготовке и не могут выполнить простые, но обязательные к исполнению, упражнения. Именно отсутствие профессионализма, по мнению эксперта, приводит к гибели каскадеров во время съемок.