Отключения света будут проходить в Ростове до 29 сентября

В пятницу света не будет на улицах Гриба, Ванина, Ривкина, Вторая, Третья Усадебная, Пригородного лесничества, проспекте Победы.
Кроме того, 18 сентября электричество выключат по улицам Первая, Вторая, Третья Кольцевая, Мадояна, Ясная, площади Мадояна.
Помимо этого 18 и 19 сентября света не будет на улицах Гикало, Щедрина, Щаденко, Сурикова, Вересаева, Пахотная, Новостроевская, в переулках Кузнецкостроевский, Талинский.
Также с 18 по 29 сентября ежедневно электричество будут выключать на улицах Белорусская, Енисейская, Алтайская, Каспийская, Владимирская, Селиванова, Металлургическая, Промышленная, в переулках Самарский, Ильменский, Мезенский, Литейный.
Отключения света пройдут 20 сентября в переулках Контактный, Бесланский, Быстрый, Бакинский, на улицах Верхненольная, Вторая Линия, Мурлычева, Налбандяна, Каяни.
C 27 по 29 сентября каждый день электричества не будет на улицах Инициативная, Стальского, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Фадеева, Писемского, Лескова, Гомельская, Алма-Атинская, Вересаева, Щедрина, Щаденко, Сурикова, Гикалло, Щорса, Саранская, Минина, проспекте Шолохова.
Проспект Шолохова останется без света 28 сентября.
Ограничения введут 29 сентября по улицам Шостаковича, Поленова, Третьякова, Мусоргского, Васнецова, Самшитовая, Липовая, Каштановая, Гераневая, Обаятельная.
В этот период света не будет в переулках Крамского, Левитана, Хачатуряна, Врубеля, Алябьева, Одуванчиковый, Тенистый, Прохладный, Ромашковый, Рябиновый, Кабалевского.
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