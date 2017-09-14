Самая мощная за 20 лет магнитная буря достигла Земли

"Над Землей бушует магнитная буря такой мощности, какой не было в последние 20 лет, и апогей еще впереди", - сказано в публикации.
Магнитная активность такого уровня, которая наблюдается учеными в настоящее время, опасна и для здоровья людей, и для космических комплексов на орбите. Медики предупреждают об увеличении количества случаев инфарктов, инсультов, нервных срывов.
Отмечается, что количество энергии, высвободившееся в результате вспышек на Солнце и повлекшее за собой магнитной бури, невозможно представить человеческим сознанием.
Напомним, сильнейшие за последние 12 лет вспышки на Солнце зафиксировали в первую неделю сентября.
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