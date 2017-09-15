Полиция проверяет избиение покупателя замдиректором "Пятерочки" в Ростове

Как передают СМИ, покупатель "Пятерочки" долго забирал покупки с кассы, а магазин готовился к закрытию. Отмечается, что мужчина "не так" посмотрел на заместителя директора магазина, после чего покупателя грубо вывели за пределы торговой точки и стали избивать. Супруга пострадавшего, наблюдая за происходящим, ничем не могла помочь своему мужу. По данным прессы, замдиректора причинил травмы покупателю средней тяжести.
"В полицию поступило заявление от пострадавшего. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.
Ранее мы сообщали о сотруднице "Пятерочки", которая набросилась на 10-летнего мальчика, вставшего на скейтборд.