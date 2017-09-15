Полиция проверяет избиение покупателя замдиректором "Пятерочки" в Ростове

Как передают СМИ, покупатель "Пятерочки" долго забирал покупки с кассы, а магазин готовился к закрытию. Отмечается, что мужчина "не так" посмотрел на заместителя директора магазина, после чего покупателя грубо вывели за пределы торговой точки и стали избивать. Супруга пострадавшего, наблюдая за происходящим, ничем не могла помочь своему мужу. По данным прессы, замдиректора причинил травмы покупателю средней тяжести.