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Posted 15 сентября 2017, 10:28

Published 15 сентября 2017, 10:28

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Ростов лишился городов-побратимов из США и Украины

15 сентября 2017, 10:28
Администрации городов-побратимов Одесса (Украина) и Мобил (США), прервали в одностороннем порядке отношения с Ростовом-на-Дону без объяснения причин, сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону со ссылкой на отдел внешних связей города в ответ на запрос RostovGazeta.

"В рамках праздничных мероприятий на День города Ростов-на-Дону не посетят делегации городов-побратимов Одессы (Украина) и Мобила (США). Администрациями названных городов были прерваны отношения с Ростовом-на-Дону в одностороннем порядке без объяснения причин", - сказано в ответе.

Также сообщается, что Ростов не посетят делегации из городов Каяни (Финляндия), Волос (Греция), Чхончжу (Республика Корея)."Основной причиной отказа является проведение в этих городах ранее запланированных мероприятий", - отмечается в тексте ответа.

В Ростов прибудут в День города 12 делегаций городов-побратимов со всего мира.

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