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В Ростовской области все больше семей предпочитают опеку, а не усыновление

15 сентября 2017, 12:50
В Ростовской области все больше семей предпочитают опеку усыновлению из-за материальной выгоды, заявила в интервью RostovGazeta уполномоченный по правам ребенка по региону области Ирина Черкасова.

"Стоит отметить, что граждане сейчас выбирают форму опеки, потому что она более материально выгодна. Такая тенденция наблюдается по всей России", - сказала уполномоченный. По ее данным, в 2016 году под опекой в регионе находились 8 808 детей, в 2015 - 8 676. То есть, таких детей стало меньше на 1,5%.

Она отметила, что число усыновлений снизилось в больше степени. "В 2016 году 174 ребенка усыновили, в 2015 – 238, 2014 – 242", - сообщила спикер. Таким образом, с 2015 по 2016 число усыновлений сократилось на 27%, с 2014 по 2015 - на 2%.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

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