В Ростовской области все больше семей предпочитают опеку, а не усыновление

"Стоит отметить, что граждане сейчас выбирают форму опеки, потому что она более материально выгодна. Такая тенденция наблюдается по всей России", - сказала уполномоченный. По ее данным, в 2016 году под опекой в регионе находились 8 808 детей, в 2015 - 8 676. То есть, таких детей стало меньше на 1,5%.