В Ростовской области все больше семей предпочитают опеку, а не усыновление

"Стоит отметить, что граждане сейчас выбирают форму опеки, потому что она более материально выгодна. Такая тенденция наблюдается по всей России", - сказала уполномоченный. По ее данным, в 2016 году под опекой в регионе находились 8 808 детей, в 2015 - 8 676. То есть, таких детей стало меньше на 1,5%.
Она отметила, что число усыновлений снизилось в больше степени. "В 2016 году 174 ребенка усыновили, в 2015 – 238, 2014 – 242", - сообщила спикер. Таким образом, с 2015 по 2016 число усыновлений сократилось на 27%, с 2014 по 2015 - на 2%.