Выступавший в Ростове Децл назвал Басту "козлом на огороде"

Выступление рэпера прошло в честь открытия нового вкуса в лапшичной города. Децл остановил выступление, чтобы ответить на реплику одного из поклонников Василия Вакуленко, давнего оппонента Толмацкого. Децл сказал, что вообще не знает, кто такой Баста, заявив, что он "козел на огороде". А потом добавил, что Вакуленко вовсе не является ростовчанином, а родом он "откуда-то из под Краснодара".