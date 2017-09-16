Выступавший в Ростове Децл назвал Басту "козлом на огороде"

Выступление рэпера прошло в честь открытия нового вкуса в лапшичной города. Децл остановил выступление, чтобы ответить на реплику одного из поклонников Василия Вакуленко, давнего оппонента Толмацкого. Децл сказал, что вообще не знает, кто такой Баста, заявив, что он "козел на огороде". А потом добавил, что Вакуленко вовсе не является ростовчанином, а родом он "откуда-то из под Краснодара".
Сам Вакуленко никак не прокомментировал поведение своего коллеги по цеху, хотя и ретвитнул видео в своем микроблоге.
Напомним, что в августе суд обязал Василия Вакуленко выплатить компенсацию морального вреда за оскорбления в соцсетях Кирилла Толмацкого в размере 350 тысяч рублей. Дэцл обратился в суд после того, как Вакуленко в соцсети назвал его гермафродитом, сравнил прическу рэпера с шерстью животного и подписал "знатная шерсть".
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